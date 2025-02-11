Нагрев телефона, подозрительные письма и звонки могут быть следящими за вами сигналами.

Экспертша назвала четыре главных признака, которые могут свидетельствовать о том, что ваш гаджент взломали.

Если на экране Android появляется зеленая точка или на iPhone оранжевая, это может быть сигналом того, что устройство использует камеру или микрофон. Это явный знак, что ваш телефон под угрозой, и на нем установлено вредоносное ПО для слежения. Если телефон начинает нагреваться без очевидной причины, это также может свидетельствовать об установленном вредоносном программном обеспечении. Постоянный обмен данными, например, о местонахождении, значительно нагружает батарею и может вызвать перегрев.

Если вы начали получать письма от вашего банка или социальных сетей с предложениями по изменению пароля, это может означать, что ваши учетные данные были украдены. Это часто результат фишинговых атак, когда злоумышленники пытаются получить доступ к вашей личной информации. Необходимо соблюдать осторожность и с телефонными звонками или сообщениями, которые поступают якобы от вашего банка или другого финансового учреждения. Хакеры часто используют поддельные номера, чтобы манипулировать вами, заставив вас передать конфиденциальную информацию или сделать финансовую транзакцию.

"Один из самых простых способов атаковать людей, использующих мобильные телефоны, с помощью разных видов мошенничества – это текстовые сообщения и телефонные звонки", - отмечает эксперт.

Источник: Daily Mail

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