Незаметное наблюдение с помощью телефона – не редкость.

Поэтому эксперты рассказали о способах защиты, которые помогут вам определить, не прослушивают ли ваш смартфон. Существуют специальные короткие смс-команды, которые помогут вам проверить, не перехватываются ли вызовы или сообщения. Это быстрый и эффективный способ узнать, следит ли кто-нибудь за вами.

*Код #21# – этот код позволяет узнать, не установлена ​​ли переадресация звонков, смс или других данных. Если есть переадресация, вам будет выведен номер, на который идет вся информация. Комбинация #62# – этот код позволяет узнать, куда перенаправляются все звонки и сообщения, если вам не удалось дозвониться. *Код #002# – универсальный код, отключающий любую переадресацию на телефоне. *Комбинация #06# – этот код выводит IMEI вашего телефона, что позволяет отследить устройство, если оно было украдено.

Эксперты также говорят, что есть несколько признаков, которые могут указывать на то, что телефон находится под наблюдением. Если батарея внезапно начала быстро разряжаться, это может свидетельствовать о наличии программ, работающих в фоновом режиме и отслеживающих ваши действия. Если во время вызова вы слышите щелчок или эхо, это может быть признаком того, что ваш разговор записывают или перехватывают.

Резкое увеличение объема передаваемых данных может свидетельствовать о том, что на вашем телефоне работает скрытое приложение, которое посылает вашу информацию на удаленный сервер. Текстовые сообщения с непонятными символами или строками могут быть попыткой хакеров получить доступ к телефону. Если телефон вдруг начинает самопроизвольно включаться, выключаться или перезагружаться, это может быть признаком того, что на нем установлено вредоносное программное обеспечение.

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