Несмотря на то, что родные убеждают его не возвращаться на службу, Юрий планирует вернуться в армию после завершения реабилитации.

Юрий Романюк из Струмовки, освобожденный из российского плена во время обмена 30 декабря 2024 года, сейчас проходит лечение в Луцке - 51-летний военный находился в плену полтора года.

В интервью для Суспільного он рассказал о жестоких допросах, избиениях и своем опыте возвращения в Украину.

"Жесточайше относились к людям именно из западной Украины, из Волыни. Они называли нас бандеровцами. Допрашивали жестоко — били, пытали, чтобы мы что-то рассказали. Это были резиновые дубинки, шокер. Дальше нас завезли в СИЗО какого-то города, подвал. И тогда нас начали избивать что-то беспощадно. "

Из-за постоянных издевательств и побоев, Юрий до сих пор чувствует сильную боль в спине и продолжает лечение.

Юрий был мобилизован 22 июля 2022 года. Сначала служил в бригаде тактической авиации, а затем его перевели в морскую пехоту, где он выполнял боевые задания на Донбассе. Попал в плен 29 июля 2023 в селе Старомайское. Более двух недель пленникам связывали руки, а затем удерживали их в камерах старого типа, где им не разрешали развязывать руки или глаза.

"Нас не решали ориентировочно 15 суток. Так натерло мне руки, что на руках были опарыши. В Донецке я попал на гауптвахту, кожа на руках слезла", - рассказывает военный.

После этого Юрий оказался в Горловке, где пленных жестоко избивали и унижали. Далее его перевезли в барак, где находились около 150 других пленных. Юрий вспоминает, что между ними были и заключенные, но они имели больше прав, чем пленные военные.

"Там зэки были, но они имели права. Мы были животные третьего сорта. Ни помощи, ни Красного креста, ничего не было. Когда я попал в плен, весил 107 килограммов, а оттуда вышел 47 кг", — добавляет он.

Пока Юрий находился в плену, дома его ждала жена Наталья. Сначала полиция и СБУ сообщили, что он пропал без вести. Официальное подтверждение его пребывания в плену поступило лишь девять месяцев спустя через Международный Красный Крест, когда Россия подтвердила факт его плена.

Несмотря на то, что родные убеждают его не возвращаться на службу, Юрий планирует вернуться в армию после завершения реабилитации.

Последние новости в Украине:

"Люди начали кричать": водитель трамвая, попавшего под обстрел КАБов, поделилась воспоминаниями об ударе.

"Не знал сначала, что делать": украинский военный сутки провел в окопе с россиянами, выжить ему помогла хитрость.

"После удара Саша был жив": военный моряк исчез во время выполнения задания, мать не оставляет надежд на возвращение сына.