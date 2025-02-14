Хлеб пшеничный из муки первого сорта подорожал на 25,04 грн, а хлеб ржаной и ржано-пшеничный тоже увеличился в цене.

Цены на хлеб в разных странах варьируются, но если сравнивать отечественный продукт с польским, то украинский хлеб часто оказывается дороже, передает Politeka.net.

Всегда ли хлеб был столь дорогим можно узнать из архивных данных из "Минфина".

Пока отдельные виды хлебобулочных изделий стоят более 50 гривен, хотя еще шесть лет назад их цена не превышала 22 гривен.

В 2018 году средние цены на хлеб выглядели так:

Хлеб пшеничный из муки высшего сорта – 21,75 грн/кг;

Хлеб пшеничный из муки первого сорта – 17,48 грн/кг;

Хлеб ржаной, ржано-пшеничный – 18,25 грн/кг;

Батон - 12,57 грн/500 г.

Как передает Политека, через шесть лет ситуация изменилась: цены на хлебобулочные изделия значительно выросли.

Хлеб пшеничный из муки высшего сорта – 51,91 грн/кг;

Хлеб пшеничный из муки первого сорта – 42,52 грн/кг;

Хлеб ржаной, ржано-пшеничный – 45,12 грн/кг;

Батон - 27,78 грн/500 г.

Из этого видно, что за период с декабря 2018 по декабрь 2024 года цена хлеба пшеничной из муки высшего сорта повысилась на 30,16 грн, хлеб пшеничный из муки первого сорта подорожал на 25,04 грн, хлеб ржаной и ржано-пшеничный увеличился в цене на 26,2 грн.

Также Politek писала о том, что на удорожание некоторых овощей в Украине повлияют объемы поставок, сложности хранения, расходы на транспортировку и рост тарифов на энергоносители.

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