Телефоны, как и другие гаджеты, не любят холода и если летом они работают без нареканий, то на морозе могут испытать серьезные проблемы — от быстрой разрядки батареи до поломки экрана.

Холод и смартфоны – не лучшая комбинация, которая может привести к серьезным поломкам вашего гаджета.

Специалисты отмечают, что любой смартфон рассчитан на работу при температуре от 0 до 35 °C. Когда температура опускается ниже, устройство может быстрее разряжаться или даже выключаться. Держите телефон поближе к телу – идеально подходит карман утепленного пальто. Это позволит смартфону не переохлаждаться и сохранить оптимальную температуру.

Чехлы для смартфонов стали популярным аксессуаром и это не только для красоты. Хороший чехол не только защищает от царапин, но и может обеспечить дополнительную защиту от холода, отмечают эксперты. Выбирайте утепленные модели на зиму. Кроме этого – в холодную погоду аккумулятор работает интенсивнее, что приводит к быстрой разрядке. Чтобы этого избежать, уменьшите яркость экрана, закройте ненужные программы и выключите функции определения местоположения, если они не нужны. Заряжайте смартфон с умом, ведь продолжительная зарядка на холоде может ухудшить состояние батареи.

Для электроники самое плохое – это конденсат, который образуется при резких изменениях температур. Если вы заходите в теплое помещение после морозной улицы, дайте смартфону время прогреться перед использованием. Это снизит риск образования конденсата внутри устройства, говорят специалисты.

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