В 2025 году помощь ВПЛ будет продолжена, однако некоторые из переселенцев могут потерять помощь после проверки.
Об этом сообщает Юридический советчик для ВПЛ в Фейсбуке.
Размер пособия для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в 2025 году составляет 2 тысячи гривен, для детей и лиц с инвалидностью 3 тысячи гривен.
Правительство продлило выплаты для внутренне перемещенных лиц на шесть месяцев с марта 2025 года.
Таким образом, всем ВПЛ, кто уже получает помощь, автоматически продолжат выплаты, поэтому снова подавать дополнительное заявление не нужно.
Согласно решению правительства, выплаты ВПЛ с 1 февраля будут автоматически продлены.
ВПЛ, которые обращаются за помощью впервые, смогут оформить справку ВПЛ и подать заявку на получение денежной поддержки через приложение Дія.
Однако в случае, если семья ВПЛ не отвечает критериям из-за уровня доходов, депозитов или дополнительного жилья - право на выплаты можно подтвердить, предоставив нужные документы в ЦНАП или орган социальной защиты населения. Иначе есть вероятность, что выплаты ВПЛ прекратят.
В течение периода получения помощи ВПЛ постоянно происходит верификация – проверка на соответствие критериям для получения выплат.
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