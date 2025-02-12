Национальный банк Украины в обновленном макропрогнозе допускает возможность повышения минимальной зарплаты, что отмечено в базовом сценарии.

Это говорится в Инфляционном отчете НБУ за январь 2025 года.

По прогнозам, средняя минимальная зарплата в Украине в 2026 году вырастет с 8000 до 8370 гривен, а в 2027 году — до 8950 гривен. Однако в Бюджетной декларации на 2025-2027 годы, утвержденной Кабинетом Министров в июне 2024 года, предусмотрено, что минимальная зарплата и прожиточный минимум не будут повышаться в течение этих лет.

Документ отмечает, что в период с 2025 по 2027 год минимальная зарплата будет оставаться на уровне 8000 гривен, что позволит сохранить достигнутый уровень гарантии, учитывая значительное повышение в 2024 году.

Оплата труда работников бюджетной сферы будет производиться согласно должностному окладу работника І тарифного разряда Единой тарифной сетки, который будет оставаться на уровне декабря 2024 года. В бюджете на 2025 год не предусмотрено повышение минимальной зарплаты.

Напомним также, что по прогнозам Национального банка Украины, спрос на рабочую силу будет способствовать уменьшению уровня безработицы, однако он будет оставаться выше довоенного уровня (примерно 10-11% в 2025-2027 годах). Это объясняется наличием серьезных диспропорций между требованиями работодателей и квалификацией и возможностями потенциальных работников.

В то же время из-за высокой конкуренции среди бизнесов за квалифицированные кадры заработные платы будут продолжать расти.

В 2024 году реальные зарплаты украинцев выросли на 14,4%. Однако из-за ускорения инфляции темпы этого роста замедлятся, и этот тренд будет сохраняться в 2025 году.

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