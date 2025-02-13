Потап на вопрос о его выезде из Украины ответил, что он занимается благотворительной деятельностью.

Известный украинский исполнитель Потап , недавно проводивший кастинг в популярную музыкальную группу, дал интервью российскому "оппозиционному" журналисту Юрию Дудю.

В разговоре он поделился деталями, как ему удалось уехать из Украины во время войны, когда для большинства мужчин выезд за границу запрещен.

По словам Потапа, он неоднократно возвращался в Киев во время полномасштабного вторжения и снова отправлялся в Европу. Как пояснил артист, это стало возможным благодаря "разным инстанциям", предоставляющим официальные разрешения на выезд.

"Есть системы, есть способы, есть программы, где можно получить разрешение на выезд. Это не просто, нужно пройти через бюрократические процессы. Я выезжал по разным причинам и по разным инстанциям" , — отметил Потап.

На вопрос Дудя о социальной справедливости таких выездов, когда другие мужчины не имеют такой возможности, Потап отметил свою благотворительную деятельность: "Я помогаю армии, волонтерам, медицинским организациям. Делаю это и продолжаю делать" , — сказал он.

Также Politekа писала о том, что украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко, покинувший Украину после начала вторжения и продолживший свою карьеру в Европе под новым сценическим именем Славик Балаган, впервые сделал объяснение, почему поселился в Барселоне.

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