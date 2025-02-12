В Украине пенсия гарантирована каждому гражданину, однако ее размер может значительно варьироваться в зависимости от разных факторов – существуют способы увеличить размер пенсионных выплат, применяя простые решения.

Об этом рассказал адвокат Иван Хомич.

Согласно украинскому законодательству, отсроченное выход на пенсию может привести к увеличению выплат. В частности, если человек решит отложить пенсию, его размер будет постоянно расти.

"Отсрочка пенсии возможна в рамках солидарной пенсионной системы, которую в народе называют трудовая пенсия по старости. Общий пенсионный возраст в Украине установлен на уровне 60 лет при наличии минимального трудового стажа. По состоянию на 2025 год для выхода на пенсию в 60 лет человеку нужно иметь 32 года трудового стажа статья 29, предусматривающая повышение размера пенсий в том случае, если время ее назначения будет отсрочено", - пояснил адвокат Хомич.

В частности, если отложить пенсию до 5 лет, каждый месяц позволяет увеличить выплату на 0,5%. Если же отсрочить его на срок свыше пяти лет, проценты возрастают до 0,75% ежемесячно.

Если вы отложите выход на пенсию на 5 лет и 7 месяцев, то каждые 30 дней дополнительного страхового стажа будут увеличивать пенсию на 0,75%, пока надбавка не достигнет 50%. % больше," - отметил адвокат.

Однако на практике отсрочка пенсии имеет свои недостатки. Если взять за основу пенсию в 7 тысяч гривен и выйти на отдых в 65 лет, за это время человек потеряет 420 тысяч гривен выплат. Хотя пенсия вырастет на 45% и составит 10 150 гривен, чтобы "отбить" недополученную сумму, понадобится 11 лет и 11 месяцев.

Но есть и другой способ увеличить пенсию, не требующий значительных усилий и доступный каждому, кто много работал. По словам адвоката, можно увеличить размер пенсии, предоставив информацию о зарплате до 2000 года, если она была выше, чем после этого периода. По закону можно подать справку о доходах за любые пять лет подряд (например, с 1995 по 2000 годы) в Пенсионный фонд, чтобы рассчитали пенсию с учетом этой зарплаты.

Этот механизм доступен также для тех, кто уже на пенсии, поскольку возможна перерасчетная выплата. До 2004 года для определения размера пенсии использовали зарплату за пять лет подряд, что позволяло людям получать высокие выплаты перед выходом на пенсию.

Источник: УНИАН.

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