Льготы на проезд по железной дороге (Укрзализныце) доступны для пенсионеров и не только.
Какие льготы в Укрзализныце имеют пенсионеры в 2025 году сообщается на официальном сайте компании.
Льготный проезд для пенсионеров в Укрзализныце:
Пенсионеры могут ездить бесплатно лишь в пригородных электричках Укрзализныци, однако за пределами они должны оплачивать полную стоимость билета.
Пенсионеры могут ездить бесплатно в городском общественном транспорте.
Льгота пенсионерам предоставляется на проезд в троллейбусах, автобусах и маршрутках, но не распространяется на такси и метрополитен.
Для бесплатного проезда Укрзализныце пенсионерам нужно предоставить пенсионное удостоверение.
Кроме пернсионеров к льготным категориям, имеют право на бесплатный проезд электричкой Укрзализныци:
Участники боевых действий.
Дети из многодетных семей.
Чернобыльцы и их семьи.
Участники Великой отечественной войны.
Ветераны Министерства внутренних дел Украины, военной службы, налоговой.
Инвалиды Великой отечественной войны 1, 2, 3 группы.
Отцы защитников, которые погибли или пропали без вести.
Дети-сироты и дети.
Полный список украинцев, которые имеют право на льготы на проезд по железной дороге Укрзализныце, можно просмотреть на официальном сайте компании.
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