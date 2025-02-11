Украинцам рассказали о льготам на железной дороге, известно, какие скидки имеют пенсионеры в 2025 в Укрзализныце.

Льготы на проезд по железной дороге (Укрзализныце) доступны для пенсионеров и не только.

Какие льготы в Укрзализныце имеют пенсионеры в 2025 году сообщается на официальном сайте компании.

Льготный проезд для пенсионеров в Укрзализныце:

Пенсионеры могут ездить бесплатно лишь в пригородных электричках Укрзализныци, однако за пределами они должны оплачивать полную стоимость билета.

Пенсионеры могут ездить бесплатно в городском общественном транспорте.

Льгота пенсионерам предоставляется на проезд в троллейбусах, автобусах и маршрутках, но не распространяется на такси и метрополитен.

Для бесплатного проезда Укрзализныце пенсионерам нужно предоставить пенсионное удостоверение.

Кроме пернсионеров к льготным категориям, имеют право на бесплатный проезд электричкой Укрзализныци:

Участники боевых действий.

Дети из многодетных семей.

Чернобыльцы и их семьи.

Участники Великой отечественной войны.

Ветераны Министерства внутренних дел Украины, военной службы, налоговой.

Инвалиды Великой отечественной войны 1, 2, 3 группы.

Отцы защитников, которые погибли или пропали без вести.

Дети-сироты и дети.

Полный список украинцев, которые имеют право на льготы на проезд по железной дороге Укрзализныце, можно просмотреть на официальном сайте компании.

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