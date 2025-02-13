В Украине многодетные семьи имеют право на ряд социальных льгот , однако для получения этих преимуществ необходимо иметь официальный статус многодетной семьи.

Согласно информации от Кабинета Министров Украины, семьи, воспитывающие троих и более детей, могут воспользоваться следующими льготами.

Среди них:

50%-ная скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Бесплатное лекарство по рецептам для детей.

Бесплатный проезд для детей в общественном транспорте.

Ежемесячное пособие в размере 2 100 гривен на третьего и следующего ребенка до шести лет.

50%-ная скидка на питание детей в дошкольных учебных заведениях.

Бесплатные услуги по оздоровлению в государственных и коммунальных учреждениях.

Дополнительно студенты из многодетных семей могут получить социальную стипендию, а также иметь право на дополнительную социальную и материальную помощь. Женщины, воспитавшие пятерых и более детей до шестилетнего возраста, имеют возможность получить пенсию за особые заслуги перед Украиной.

Как получить статус многодетной семьи?

Для подтверждения статуса многодетной семьи необходимо получить соответствующее удостоверение. Документ выдается структурными подразделениями районных государственных администраций, исполнительными органами городских советов или Центрами предоставления административных услуг.

Удостоверение может получить родитель по месту регистрации в течение десяти рабочих дней после подачи необходимых документов.

Список документов для оформления льгот

Правительство также предоставило перечень документов, необходимых для оформления льгот для многодетных семей, позволяющих получить государственную поддержку.

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