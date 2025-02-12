Предателю было объявлено подозрение по статье 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена в условиях военного положения).

Служба безопасности Украины задержала в Донецкой области агента российской военной разведки, который координировал ракетные удары по Славянску и прилегающих территориях.

Подробности сообщили в СБУ .

Он был завербован российским ГРУ и передавал данные о позициях ВСУ, в частности, укрепленные районы и огневые точки артиллерии на Северском направлении.

49-летний местный житель, поддерживавший пророссийские взгляды и планировавший побег в рф, обходил местность, фиксируя на Google-картах координаты интересовавших врага объектов. Эту информацию он посылал через мессенджер своему знакомому – боевику российских оккупационных группировок, работающему на ГРУ с 2014 года.

За выполнение задания ему обещали эвакуацию в россию и лучшую жизнь там. Однако сотрудники СБУ своевременно разоблачили предателя и задержали его дома. Во время обыска был изъят мобильный телефон с поличным в пользу агрессора.

Предателю было объявлено подозрение по статье 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена в условиях военного положения). Он находится под стражей без права на залог, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

При процессуальном руководстве областной прокуратуры сотрудники СБУ провели комплексные мероприятия, которые также обеспечили безопасность позиций сил обороны на соответствующем направлении.

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