В "Киевстаре" назвали абонентам главный признак того, что ваш номер телефона кто-то внес в «черный список».

В Киевстаре объяснили своим абонентам, как определить, что номер телефона кто-то внес в «черный список».

В компании «Киевстар» назвали главный признак того, что кто действительно внес вас в черный список.

Иногда абоненты «Киевстар» сталкиваются с проблемой, что они не могут дозвониться.

Как сообщили в «Киевстаре», возможной причиной является то, что был установлен фиксированный набор, то есть запрет исходящих или входящих вызовов, или фильтр звонков или просто «абонент добавил вас в черный список».

В Киевстаре информируют, чтобы узнать, что ваш номер был внесен в «черный список» есть следующие признаки: короткие гудки во время звонка в течение нескольких дней, в таком случае звонок быстро сбрасывается.

Длинные гудки также говорят о блоке, некоторые сервисы маскируют блок так, чтобы абонент Киевстар об этом не догадался.

Самый простой способ убедиться, что ваш номер телефона Киевстар действительно оказался в «черном списке» - позвонить по телефону с любой другой SIM-карты или с городского телефона.

Еще один быстрый способ узнать, что ваш номер Киевстар в черном списке: включить антиопределитель номера.

Она есть в качестве услуг у некоторых операторов мобильной связи, абонент, который получит от вас такой звонок, увидит на экране «Неизвестный номер».

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