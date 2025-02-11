В Киевстаре объяснили своим абонентам, как определить, что номер телефона кто-то внес в «черный список».
В компании «Киевстар» назвали главный признак того, что кто действительно внес вас в черный список.
Иногда абоненты «Киевстар» сталкиваются с проблемой, что они не могут дозвониться.
Как сообщили в «Киевстаре», возможной причиной является то, что был установлен фиксированный набор, то есть запрет исходящих или входящих вызовов, или фильтр звонков или просто «абонент добавил вас в черный список».
В Киевстаре информируют, чтобы узнать, что ваш номер был внесен в «черный список» есть следующие признаки: короткие гудки во время звонка в течение нескольких дней, в таком случае звонок быстро сбрасывается.
Длинные гудки также говорят о блоке, некоторые сервисы маскируют блок так, чтобы абонент Киевстар об этом не догадался.
Самый простой способ убедиться, что ваш номер телефона Киевстар действительно оказался в «черном списке» - позвонить по телефону с любой другой SIM-карты или с городского телефона.
Еще один быстрый способ узнать, что ваш номер Киевстар в черном списке: включить антиопределитель номера.
Она есть в качестве услуг у некоторых операторов мобильной связи, абонент, который получит от вас такой звонок, увидит на экране «Неизвестный номер».
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