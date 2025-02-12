Правила мобилизации могут адаптироваться к условиям военного положения, поэтому важно следить за изменениями в законодательстве и уточнять свою мобилизационную категорию в органах военного учета.

В Украине продолжается военное положение, и с ним — всеобщая мобилизация , поэтому в этих условиях важно четко понимать, кого могут призвать в армию, а также какие критерии определяют призывников в 2025 году.

Согласно Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", мобилизационный возраст охватывает мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, подлежащих призыву. Однако существуют разные категории, зависящие от состояния здоровья, имеющегося военного опыта и других обстоятельств.

В частности, к мобилизации могут быть призваны:

Мужчины от 18 до 60 лет, проходившие службу в армии и признанные годными по состоянию здоровья.

Лица, снятые с военного учета, но вновь признанные пригодными в условиях военного положения, после прохождения повторной медкомиссии.

Мужчины от 25 до 60 лет, без военного опыта, но способны к службе по состоянию здоровья.

Граждане с категорией "ограниченно пригодны", которые проходят повторную медкомиссию для уточнения их статуса.

Мобилизация мужчин 18-25 лет

Мужчины от 18 до 25 лет, как правило, являются призывниками и не подлежат мобилизации. Исключения касаются:

лиц, завершивших военную кафедру и имеющих звание офицера запаса;

отслуживших срочную службу, кроме демобилизованных в 2024 году (эти лица могут быть призваны только через год);

лиц, которые ранее имели статус "непригодный в мирное время" или "ограниченно пригодный в военное время".

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