Украинцам рассказали, кто из пенсионеров может получить 100% скидку на оплату коммуналки.
Об этом стало известно на сайте Пенсионного фонда.
Получить льготу в размере 100% скидки на оплату коммуналки, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа могут пенсионеры, работавшие по определенным специальностям и проживающие в сельской местности.
Кто из пенсионеров имеет право на бесплатную коммуналку:
Пользоваться правом бесплатной коммуналки имеют право такие пенсионеры, а о бывших работниках: педагогах, медицинских и фармацевтических работниках, специалистах по защите растений, работниках музеев, библиотек.
Получать бесплатную коммуналку могут работники государственных и коммунальных учреждений культуры, образования сферы культуры.
Членам семьи льготника бесплатная коммуналка не предоставляется.
Льгота на бесплатную коммуналку предоставляется, если среднемесячный доход семьи за предыдущие шесть месяцев в расчете на одного человека не превышает сумму прибыли.
Льгота на бесплатную коммуналку предоставляется пенсионерам в течение двенадцати месяцев.
Чтобы получить льготу бесплатную коммуналку пенсионерам, нужна справка или записи в трудовой книжке, имеющие информацию о работе человека в сельской местности по соответствующим специальностям.
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