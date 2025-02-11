Украинцам рассказали, кто из пенсионеров может получить 100% скидку на оплату коммуналки.

Украинцам рассказали, кто из пенсионеров может получить 100% скидку на оплату коммуналки.

Об этом стало известно на сайте Пенсионного фонда.

Получить льготу в размере 100% скидки на оплату коммуналки, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа могут пенсионеры, работавшие по определенным специальностям и проживающие в сельской местности.

Кто из пенсионеров имеет право на бесплатную коммуналку:

Пользоваться правом бесплатной коммуналки имеют право такие пенсионеры, а о бывших работниках: педагогах, медицинских и фармацевтических работниках, специалистах по защите растений, работниках музеев, библиотек.

Получать бесплатную коммуналку могут работники государственных и коммунальных учреждений культуры, образования сферы культуры.

Членам семьи льготника бесплатная коммуналка не предоставляется.

Льгота на бесплатную коммуналку предоставляется, если среднемесячный доход семьи за предыдущие шесть месяцев в расчете на одного человека не превышает сумму прибыли.

Льгота на бесплатную коммуналку предоставляется пенсионерам в течение двенадцати месяцев.

Чтобы получить льготу бесплатную коммуналку пенсионерам, нужна справка или записи в трудовой книжке, имеющие информацию о работе человека в сельской местности по соответствующим специальностям.

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