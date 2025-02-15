В Lifecell назвали самый дешевый мобильный тариф для пенсионеров, стало известно, как его подключить, пишет Politeka.

В Lifecell назвали самый дешевый тариф для пенсионеров, стало известно, кто может его подключить и сколько придется заплатить.

Самый дешевый тариф от Lifecell называется "Мощный".

Сколько стоит тариф Lifecell "Мощный", который идеально подходит для пенсионеров:

Для тех, кто перенесет номер в lifecell, за тариф придется заплатить всего 100 грн в четыре недели.

Цена тарифа Lifecell для идентифицированных или персонифицированных абонентов – 150 гривен, а стандартная стоимость тарифа Lifecell – 165 грн, пишет Politeka.

Для того чтобы воспользоваться тарифом Lifecell для пенсионеров, необходимо перенести номер в lifecell.

Для этого нужно подать заявку онлайн или посетить магазин Lifecell.

Получив SIM-карты, ее нужно активировать и дождаться SMS о переносе номера.

Затем достаточно набрать *787#, чтобы активировать тариф Lifecell для пенсионеров.

Специальный тариф Lifecell за 100 грн действует исключительно для новых абонентов, перенесших номер.

С другой тариф переход за 150 грн перейти можно через приложение "Мой lifecell", личный кабинет на сайте оператора или путем ввода команды *141#.

Абоненты контрактных тарифов могут заменить через раздел в личном кабинете или обратиться к консультантам lifecell.

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