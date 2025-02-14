Шмигаль отмечает, что у государства уже есть опыт по предварительным программам помощи.

Выплаты в рамках программы «Зимова єПідтримка доступны только тем гражданам Украины, которые находятся на территории страны, передает Politeka.net.

О механизме проверки получателей "Зимової єПідтримки" и возможных последствиях для тех, кто нарушит правила, рассказал премьер-министр Денис Шмигаль в эфире телемарафона.

Кто должен вернуть деньги?

После подачи заявки граждане должны подтвердить свое местонахождение декларативно. Это включает:

геолокационные данные;

доступ к государственным реестрам;

другие цифровые инструменты.

Как передает Политека, поэтому находящиеся за пределами Украины граждане не могут претендовать на получение помощи. В случае выявления нарушения по неправомерной выплате, средства нужно будет вернуть.

Однако пока не уточнено, каким образом происходит возврат — добровольно из-за наложения штрафов или автоматического списания средств с банковских счетов.

Шмигаль отмечает, что у государства уже есть опыт по предварительным программам помощи. Как и в случае с "тысячю Зеленского", средства нужно вернуть тем, кто получил их незаконно.

Премьер подчеркнул, что количество злоупотреблений ожидается минимальным, однако все случаи будут проверены. Те граждане, которые получили помощь законно, не должны переживать – программа продолжает действовать для тех, кто находится на территории Украины.

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