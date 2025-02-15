Украинцам рассказали о возрастных доплатах для пенсионеров, стало известно, кто может получить 570 гривен, пишет Politeka.

В ПФУ назвали категории персионеров , которые получат повышенные выплаты, за счет получения права на возрастные доплаты и помощь от Всемирной продовольственной программы ООН.

Об этом говорится в Законе Украины "О пенсионном обеспечении", пишет Politeka.

Пенсионные доплаты уже повышали пенсионерам, отпраздновавшим свое 70, 75 или 80-летие.

Доплату в сумме 570 гривен впервые начислят в месяце, следующем за месяцем достижения соответствующего возраста.

Главным условием такой "возрастной доплаты" является то, что пенсия получателя не должна превышать 10,34 тысячи гривен.

Возрастные доплаты пенсионерам назначают в таких размерах, при наличии соответствующего возраста:

для лиц, которым исполнилось 70 лет и до 75 лет – 300 гривен;

для пенсионеров, которым исполнилось 75 лет и к 80-летию – 456 грн.;

для лиц, которым исполнилось 80 лет – 570 гривен.

В Пенсионном фонде сообщали, что сейчас в Украине проживает около 8 млн пожилых людей. Среди них насчитывается 108 603 долгожителя, из них 1 316 человек перешли через возрастную отметку в 100 лет.

Напомним, возрастные доплаты для пенсионеров впервые начислят в месяце, следующем за месяцем достижения определенного возраста, и сумме пенсии впервые будет пропорционально количеству дней после дня рождения пенсионера.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka ранее писала, что Россия била "Калибрамы" и баллистикой: известно о тяжелых последствиях вражеской атаки.

Также Politeka сообщала об ударе по Чернобылю: дрон повредил саркофаг реактора АЭС, момент атаки попал на видео.

Кроме того, Politeka информировала, что Трампа больше не волнует безопасность Европы, кто может стать новой военной силой континента.