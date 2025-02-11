Киевстар предупредил своих клиентов и рассказал, кому из абонентов прекратят предоставление услуг.

В Киевстаре срок действия обеспечивает абонентам бесперебойное предоставление услуг связи для абонентов, однако стоит знать важное правило.

Срок действия номера по тарифному плану "Киевстар" продлевается на 365 дней.

Соблюдение этих условий следует учитывать каждому абоненту "Киевстар".

Подписка продлевает срок действия номера "Киевстар" на 365 дней:

Исходящий/входящий/переадресованный звонок Киевстар ненулевой продолжительности, кроме звонков, поступивших на «Автоответчик».

Успешный звонок Киевстар на бесплатные номера (например, 465, 0800 XXXXXX).

Получение бесплатного входящего SMS с номера 0920003700 (Приват24).

Подходит любое пополнение счета Киевстар.

Оплата пакетов минут/СМС/Интернет Киевстар.

Платные SMS, интернет-сессии и USSD-запросы.

Использование услуг управления отношениями с клиентами (CPA).

Для контрактных планов срок действия номера "Киевстара" не ограничен.

В то же время оператор "Киевстар" имеет право приостановить предоставление услуг, если абонент не пользуется услугами связи более 60 дней.

Абоненты "Киевстар" должны знать, какой срок номера полезно помнить, чтобы проверить дату активации и срок действия тарифа.

"Срок действия номера не ограничен. Оператор имеет право остановить предоставление услуг, если абонент не пользуется услугами связи по номеру более 60 дней", - предупредили в "Киевстаре".

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