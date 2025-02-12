Артист отметил, что решение явиться в программе не было его собственным, а было принято без глубокого понимания политической ситуации.

Алексей Потапенко, украинский музыкальный продюсер и рэпер Потап , поделился новыми подробностями своей деятельности после 2014 года во время интервью российскому журналисту и блоггеру Юрию Дудю.

Оказалось, что до этого времени Потап активно работал с компанией, ориентированной на российский рынок. Однако после начала агрессии России в Украине он вместе со своей командой прекратил все проекты в стране-агрессоре.

«Мы начали закрывать бизнес, а этот процесс занял некоторое время. В 2015 году мы уже окончательно вернулись, с единственным выступлением в 2017 году по личному приглашению. Это был концерт Меладзе. И все, мы больше в России не появились» , – сообщает Потапенко.

Однако Дудь не обошел и более щекотливые темы, напоминая об участии Насти Каменских, жены Потапа, в российском ток-шоу Ивана Урганта, которое выходило в эфир на пропагандистском канале "Первый". Артист отметил, что решение явиться в программе не было его собственным, а было принято без глубокого понимания политической ситуации.

Еще одна тема, затронутая журналистом, касалась предложения Потапа записать песню с российской певицей Ольгой Бузовой в 2020 году. Известно, что Бузова до войны активно поддерживала режим Путина, что стало для Потапа серьезным уроком.

«Тогда я не понимал контекст, но уже когда ситуация начала обостряться, понял, что моя идея была ошибкой. Я не политик, я музыкант» , - объяснил продюсер.

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