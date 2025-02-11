Украинцам рассказали, в каких случаях во время мобилизации в Украине попасть на службу могут лица до 25 лет.

Об этом рассказал юрист практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Даниил Гончаренко.

Мобилизация до 25 лет, кого могут призвать на службу:

Юрист напомнил, что согласно закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", мобилизовать могут только лица в статусе военнообязанных.

"По общему правилу такой статус лицо приобретает когда достигает 25 лет. Однако есть случаи, когда это происходит раньше", - информирует Гончаренко.

Также юрист добавил, речь идет о ситуации, когда лицо прошло срочную службу, человек признан ограниченно-пригодным или проходил службу по контракту в Вооруженных силах Украины.

"То есть если лицо в возрасте 18 лет является военнообязанным, то его могут мобилизовать", - сообщил юрист.

Юрист отметил, что закон, который "исправляет эту ситуацию и запрещает мобилизацию всех мужчин до 25 лет", находится на подписи у президента.

Ранее сообщалось, что в 2025 году дневная форма обучения на аспирантуре будет предусматривать только бюджетные места, на заочной и вечерней форме можно учиться по контракту.

Отсрочку от мобилизации в Украине могут получить только те аспиранты, которые выбрали дневную форму, у заочников и контрактников такой возможности не будет.

Новые правила не касаются тех аспирантов, которые уже получают образование.

Источник: РБК .

Последние новости Украины:

Прохожая случайно разоблачила шпиона РФ: он оказался не простым лицом.

Авто с военным взлетело в воздух: четверо украинцев совершили преступления против ВСУ, раскрыты детали.

Причастны депутаты, работники ТЦК и не только: разоблачен ряд коррупционных схем, подробности от СБУ.