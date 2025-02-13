Тарифы на ряд позиций остались на прежнем уровне, однако есть коммунальные услуги, взлетевшие в цене.

В Украине значительно выросли тарифы на коммунальные услуги. За год, с января 2024-го по январь 2025-го, их общее подорожание составило 19,1% - в то же время отдельные услуги остались по старым ценам.

Об этом сообщили в Госстате.

Согласно данным Госстата, электроэнергия выросла в цене больше всего – сразу на 63,6%. Кроме электроэнергии, повышение тарифов коснулось следующих услуг:

управление многоквартирными домами – +10,3%;

вывоз мусора – +9,6%;

содержание и ремонт жилья – +4,2%;

водоснабжение – +0,7%;

канализация – +0,6%.

В то же время, стоимость природного газа, горячей воды и отопления осталась без изменений.

Как заявил премьер-министр Денис Шмигаль, тарифы на электроэнергию будут оставаться стабильными минимум до 30 апреля, и украинцы продолжат платить 4,32 грн/кВт*ч.

Кроме того, правительство заверило, что программа субсидий и льгот остается в силе, а средства для ее финансирования заложены в госбюджете. На 2025 год предусмотрено 42,3 млрд грн для поддержки украинцев, нуждающихся в помощи с оплатой коммунальных услуг.

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