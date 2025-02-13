В Украине значительно выросли тарифы на коммунальные услуги. За год, с января 2024-го по январь 2025-го, их общее подорожание составило 19,1% - в то же время отдельные услуги остались по старым ценам.
Об этом сообщили в Госстате.
Согласно данным Госстата, электроэнергия выросла в цене больше всего – сразу на 63,6%. Кроме электроэнергии, повышение тарифов коснулось следующих услуг:
- управление многоквартирными домами – +10,3%;
- вывоз мусора – +9,6%;
- содержание и ремонт жилья – +4,2%;
- водоснабжение – +0,7%;
- канализация – +0,6%.
В то же время, стоимость природного газа, горячей воды и отопления осталась без изменений.
Как заявил премьер-министр Денис Шмигаль, тарифы на электроэнергию будут оставаться стабильными минимум до 30 апреля, и украинцы продолжат платить 4,32 грн/кВт*ч.
Кроме того, правительство заверило, что программа субсидий и льгот остается в силе, а средства для ее финансирования заложены в госбюджете. На 2025 год предусмотрено 42,3 млрд грн для поддержки украинцев, нуждающихся в помощи с оплатой коммунальных услуг.
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