В "ПриватБанке" не ответили на эту жалобу, однако подобные обращения от военнослужащих появляются на портале регулярно.

Военнослужащий пожаловался на трудности с переводами в "ПриватБанке" из-за связи и банковских правил, установленных государственным учреждением.

Об этом говорится в одной из жалоб, опубликованных на портале "Минфин".

Клиент "ПриватБанка", являющийся военнослужащим, рассказал о трудностях при осуществлении финансовых операций на фронте. По его словам, плохая связь и банковские ограничения "ПриватБанка" усложняют даже небольшие переводы.

Военный отметил, что на передовой сложно поддерживать стабильную связь, а дополнительные требования "ПриватБанка" относительно подтверждения переводов делают невозможным доступ к собственным средствам.

"Зачем мне звонить, чтобы подтвердить перевод тысячи гривен? Почему их нельзя просто выслать? Война еще не кончилась. На фронте связи нет. Старлинк несчастный с перебоями через раз работает. Они мне пытаются звонить по телефону, чтобы подтвердить отправку тысячи гривен. Тысячи гривен. Моей тысячи, которую я заработал на войне своим здоровьем", - возмущается клиент "ПриватБанка".

В "ПриватБанке" не ответили на эту жалобу, однако подобные обращения от военнослужащих появляются на портале регулярно. В частности, бойцы жалуются на блокирование доступа к приложению и отсутствие альтернативных способов связи с банком, ведь мобильная связь на передовой запрещена.

Последние новости Украины:

ПриватБанк разъяснил новые лимиты, которые вступят в силу 1 февраля: ключевые изменения и важные детали.

Через терминал ПриватБанк воруют деньги украинцев: "Через три дня средства так и не засчитали".

Со счета ПриватБанка мошенники списали немалую сумму средств: клиент раскрыл, помог банк вернуть деньги.