Индексация не перекроет реальный рост цен, поэтому пенсионеры и дальше будут оставаться одними из самых бедных в Европе.

В марте 2025 года в Украине будет проведена индексация пенсий на 10%, однако такое повышение не покроет реального уровня инфляции.

Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев. Отсутствие накопительной пенсионной системы остается ключевой проблемой, по которой украинские пенсионеры продолжают быть одними из самых бедных в Европе.

Он отметил, что годовая инфляция в декабре 2024 года достигла 12%, и ситуация будет оставаться сложной, по меньшей мере, в первые месяцы 2025-го.

По прогнозам, в 2025 году общие расходы Пенсионного фонда составят 908,2 млрд грн, из которых:

528,3 млрд грн будут направлены на выплату пенсий в пределах общеобязательного государственного страхования;

821,2 млрд грн - на пенсионное обеспечение и административные расходы.

Главным новшеством марта станет индексация выплат на 10%. Несмотря на то, что страна уже четвертый год ведет полномасштабную войну и главные денежные ресурсы направляются на оборону, такое повышение можно считать определенным достижением, признает Гетманцев.

Однако даже с регулярным повышением выплат пенсионная система Украины остается одной из наименее эффективных в Европе. Основная причина — отсутствие накопительного уровня, позволяющего гражданам формировать дополнительные выплаты.

По словам Гетманцева, Украина должна была ввести полноценную пенсионную реформу еще 20 лет назад. Если бы накопительная система начала работать в 2000-х, сегодняшние пенсионеры получали бы выплаты из двух источников — государственного фонда и собственных сбережений. Однако из-за отсутствия политической воли и стратегических решений целое поколение украинцев, которым в 2000-х было 30-40 лет, осталось без возможности накапливать будущее.

Гетманцев отмечает, что ситуацию может изменить только введение второго уровня пенсионной системы — обязательного накопительного страхования. Без этого украинские пенсионеры и дальше будут оставаться среди самых бедных в Европе.

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