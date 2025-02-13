Эксперты прогнозируют, что валютные колебания будут оставаться в пределах нормы, однако курс валют будет больше, чем заложено.

В феврале ситуация на валютном рынке Украины будет оставаться стабильной, без резких изменений, в то же время курс гривны к доллару может превысить текущий уровень официального курса.

Таким прогнозом поделился экономист Даниил Монин.

По прогнозам экономиста Даниила Монина, курс гривны к доллару может составить 42 гривен, что превышает текущий уровень официального курса. Специалист объясняет это временным укреплением доллара, что формирует негативный прогноз на 2025 год. По его оценкам, средний курс в течение года составит 44 гривны за доллар, а до конца года может вырасти до 46 гривен, если продолжатся боевые действия.

В то же время, Монин отмечает, что в случае завершения войны ситуация на валютном рынке может развиваться по более положительному сценарию, однако конкретные последствия пока трудно предсказать.

Тем временем, по прогнозам банкира Тараса Лесового, в феврале стоимость основных валют будет оставаться стабильной, без резких колебаний.

Специалист отмечает, что курсовой коридор не изменится, поскольку Национальный банк Украины продолжит эффективно регулировать рынок, балансируя спрос и предложение. Это позволит избежать значительного роста курса и предотвратить возможные спекуляции.

Кроме того, на валютном рынке не ожидается паника или ажиотажа, а незначительные колебания будут оставаться в пределах нормы и не влиять на его общую стабильность.

Источник: 24Канал.

Последние новости Украины:

Украинцы могут отменить обмен долларов и вернуть средства: в НБУ раскрыли, как это сделать.

Курс валют и размер зарплат: появились прогнозы на 2025 год, что ждет украинцев.

Украина присоединится к зоне платежей в евро: в НБУ сообщили, что это означает и заменят ли гривну валютой ЕС.