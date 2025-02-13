В Едином реестре судебных решений содержатся десятки дел, по которым клиенты пытались обжаловать закрытие счетов.

Украинские банки, в частности, ПриватБанк, массово блокируют счета клиентов и разрывают договоры в одностороннем порядке, основная причина – нарушение требований закона о противодействии отмыванию средств.

Самый распространенный повод для блокировки – расходы клиентов значительно превышают их официальные доходы. При этом суды в большинстве своем становятся на сторону банков, признавая такие действия законными.

В Едином реестре судебных решений содержатся десятки дел, по которым клиенты пытались обжаловать закрытие счетов. Однако банки не раскрывают точных причин блокирования – политика финансовых учреждений, направленная на защиту их алгоритмов проверки.

Один из таких случаев рассматривал Королевский районный суд Житомира (дело №296/813/24). Клиент ПриватБанка потребовал не только восстановить его счет, но и выплатить 733 тыс. грн моральной компенсации. Он заявил, что банк фактически поставил его под угрозу уголовного преследования за возможное отмывание средств. В то же время ПриватБанк установил, что с января 2023 по февраль 2024-го на его счет поступали суммы от 78 тыс. до 317,2 тыс. грн, хотя официальный задекларированный доход составил всего 35 тыс. грн. грн. Суд отказал в удовлетворении иска.

Похожий случай рассматривал Хмельницкий горрайонный суд (дело №686/18990/24). Там клиент, чьи официальные доходы в 2023 году составили всего 17,3 тыс. грн (плюс 32,2 тыс. грн пенсии), получил на карточку более 521 тыс. грн. грн и потратил 528,8 тыс. грн. грн. Банк оценил такие финансовые операции как "неприемлемый риск" и отказался продолжать сотрудничество. Суд также принял сторону ПриватБанка, признав его решение правомерным.

Таким образом, украинские банки продолжают строгую финансовую политику, блокируя счета, если расходы клиентов не соответствуют их официальным доходам.

Источник: OBOZ.UA.

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