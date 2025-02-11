Украинцев предупредили о новом массированном ударе, эксперт рассказал, сколько ракет и когда враг их может выпустить.

Враг готовится нанести новый массированный ракетный удар по Украине, по данным мониторинговых каналов, на аэродроме "Оленья" уже снаряжены ракетами минимум девять бортов бомбардировщиков Ту-95МС.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, когда враг может ударить, сколько ракет способен поднять в воздух и какие могут быть цели.

Эксперт считает, что вражеская армия способна раз в месяц наносить массированные ракетные удары по Украине, в последний раз рф атаковала 15 января.

"Вполне возможно, что они к нему готовятся. У них есть неприкосновенный запас – это примерно 900-1000 ракет всех типов. Крылатые, баллистические ракеты. Россия следует этому регламенту. В месяц они могут производить около сотни ракет тоже разных типов”, – сообщил Олег Жданов.

Кроме того Жданов считает, что враг не ждет, когда в Украине ударят морозы, чтобы бить по энергетике.

“В январе не было никаких морозов – и они ударили. Я думаю, что здесь может быть либо техническая составляющая, в плане наличия ракет и готовности носителей, либо политическая составляющая. Скорее я привязываюсь к политической составляющей, которая уже ограничена наличием ракет и технической исправностью носителей”, – добавил Олег Жданов.

Также Жданов поделился мнением и заявил, что, вероятно, желаемые цели рф для нового массированного удара – это украинская энергетическая инфраструктура.

Источник: ТСН.

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