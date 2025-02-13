В Кировоградской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали агента рф и его несовершеннолетнего сообщника, которые занимались шпионажем по военной технике Сил обороны.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Задачей злоумышленников была скрыта установка GPS-трекера на автомобиль, сопровождающий военные колонны.

Целью врага было отслеживание маршрутов движения и мест нахождения украинских войск в зонах боевых действий. Для выполнения этой операции враг завербовал 20-летнего безработного из Киевской области, который искал скорый заработок через Телеграмм-каналы.

После вербовки молодой человек прибыл в Кировоградскую область для сбора информации о маршрутах и ​​базах ВСУ. В этот процесс он привлек 17-летнего местного жителя, которому пообещал «скорое» вознаграждение за помощь. Несовершеннолетний выполнял задачи агента, отслеживая место парковки спецавтомобиля ВСУ и пытаясь закрепить на нем маячок после наступления темноты. Однако при этой попытке он был задержан сотрудниками СБУ, а агент – одновременно с ним.

Во время обысков у задержанных изъяты мобильные телефоны с поличным, а также GPS-трекер, который они планировали установить на автомобиль. Кроме того, было обнаружено, что агент фиксировал местонахождение ТЦК и парковочных зон для служебных машин ВСУ. Для конспирации он арендовал жилье, а коммуникацию с кафирами осуществлял через анонимный чат в мессенджере.

Следователи СБУ выдвинули подозрение 20-летнему агенту по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена в условиях военного положения). Злоумышленники находятся под стражей, им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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