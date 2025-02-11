В Украине сегодня, 11 февраля, применяют экстренные отключения света из-за массированного ракетного обстрела РФ - известно о возможных графиках отключения электроэнергии 12 февраля.
Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
По его словам произошла очередная атака на энергосистему Украины, в ночь на 11 февраля враг совершил атаку на газовую инфраструктуру.
"С целью минимизации возможных последствий для энергетической системы оператор системы передачи срочно применяет меры экстренных ограничений электроэнергии", - сообщил Галущенко.
По словам Галущенко, последствия вражеской атаки будут уточняться, как только позволит ситуация с безопасностью.
В "Укрэнерго" также подтвердили применение аварийных отключений электроэнергии в Украине 11 февраля.
По состоянию на 10:30 11 февраля, информация о графиках отключения электроэнергии 12 февраля 2025 отсутствует.
К слову, российские оккупанты регулярно используют дроны и ракеты разных типов, чтобы атаковать энергетические объекты Украины.
Почти неделю назад министр энергетики Герман Галущенко заявил, что ключевой фактор, который влияет на ситуацию с энергоснабжением - это последствия российских атак.
По его словам, похолодание не оказывает значительного влияния.
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