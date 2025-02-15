В декабре 2024 и январе 2025 уже наблюдается значительное подорожание круп, что может указывать на дальнейший рост цен.

Цены на основные крупы в Украине выросли на 5-7% в период с декабря 2024 по январь 2025 года, в частности, гречка подорожала на 5,4%, а пшено - на 0,2%, передает Politeka.net.

Об этом рассказала ученая Института аграрной экономики Светлана Черемиссина в комментарии СМИ. Прогнозируется, что в феврале 2025 года цены на крупы продолжат расти из-за сложной экономической ситуации в стране.

Она отметила, что цены могут повыситься еще на 5-7% в феврале, в том числе из-за трудностей в энергоснабжении, удорожании горючего и повышении налогов.

Как передает Политека, в декабре 2024 и январе 2025 уже наблюдается значительное подорожание круп, что может указывать на дальнейший рост цен. Например:

гречиха подорожала на 5,4% и стала стоить 35,19 грн за кг;

пшеничная крупа повысилась на 5,0%, до 20,18 грн за кг;

ячные крупы выросли на 4,7% с 19,01 до 19,90 грн за кг;

манная крупа подорожала на 4,6% с 25,15 до 26,31 грн за кг;

рис подорожал на 0,8% до 56,11 грн за кг;

пшено стало дороже на 0,2%, до 25,41 грн за кг.

Этот рост цен на крупы, как и другие продукты, обусловлен несколькими факторами. В частности, повышение стоимости энергоносителей в стране делает производство круп дороже, ведь технологические процессы обработки и упаковки требуют значительных энергетических затрат. Кроме того, удорожание горючего и увеличение налогов повышают стоимость доставки сырья и готовой продукции в магазины.

Хотя крупы занимают важную часть в продуктовой корзине украинцев, прогнозируется рост цен на другие продукты, в частности хлеб, овощи и картофель. Ожидается, что хлеб подорожает на 3-5%, а цены на картофель могут вырасти в ближайшие месяцы. Однако именно крупы, в частности гречка, рис и пшено, и в дальнейшем будут оставаться основными продуктами, цены на которые будут расти больше.

Напомним, Politeka писала, что американский генерал рассказал, как США показали слабость перед новой "осью зла"

Также Politeka писала, что Шейтельман рассказал, когда будет озвучен реальный мирный план Трампа

Politeka сообщала, что Трамп рассматривает несколько сценариев завершения войны в Украине: главные идеи и планы