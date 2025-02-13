В течение трех лет, пока Виталий находится в плену, его семья обращалась в разные учреждения и все напрасно.

Виталий Гиренко — один из пограничников, отстаивавших Змеиный остров на Одесщине, в первый день полномасштабной войны русские войска захватили остров, а наших военных взяли в плен.

В сюжете Суспільного рассказали, что на сегодняшний день Виталий единственный из оставшихся в плену продолжает находиться в руках врага. Мать, жена и маленький сын, еще ни разу не видевший отца, с нетерпением ждут его возвращения.

Как раскрыла жена Виталия, Алена Гиренко, к моменту начала войны ее муж находился на Змеином. Он поделился с ней информацией о попытке захвата острова.

"Я позвонила ему. Он сказал, что рядом с ними крутятся два корабля: Адмирал Быков и Москва. Дополнительно он отметил, что они несколько раз стреляли по скале. К 16:30 мы еще переписывались через соцсети, а затем связь с ним пропала", - вспоминает Алена.

О том, что ее муж попал в плен, Алена узнала из российских СМИ, будучи на седьмом месяце беременности. Поначалу она не могла поверить в то, что все военные погибли. Лишь 26 февраля через российские СМИ она узнала, что наши ребята живы и находятся в плену, а позже их перевезли в Севастополь. В этот момент Алена увидела Виталия на экране телевизора – он был жив и невредим.

Последний раз женщина общалась с мужчиной по видеосвязи 26 апреля 2023 года. Поговорили всего пять минут, но за это время Алена успела показать ему сына.

"Дмитрий наш родился 20 апреля 2022 года. Отец его пока еще не видел. Видел только по фото и по видеосвязи, которая была в 2023 году. Пять минут буквально. Ждем его, чтобы он наконец увидел, взял его на руки, обнял. Дима еще не понимает, кто такой отец".

В течение трех лет, пока Виталий находится в плену, его семья обращалась в различные учреждения, в частности, Координационный штаб, Национально-информационное бюро и Красный Крест. Однако всюду получали только один ответ – нужно ждать. Алена признается, что устала от ожиданий и не знает, что еще можно сделать, чтобы вернуть мужчину.

"Мы ходили по всем инстанциям, но все говорят: "Ждите". Я не знаю, что еще делать, просто уже нет сил и надежды", - поделилась она.

Алена верит, что вскоре ее муж вернется домой. Она мечтает, что после его ухода они вместе уедут на отдых, чтобы восстановить силы и совместно планировать будущее.

"Когда моего мужа освободят из плена, я мечтаю, что мы вместе поедем на отдых. Немножко он наберется сил, энергии и дальше будем думать, как нам жить и строить будущее. Надеемся, что в ближайшее время он будет уже дома, на родной земле", - сказала супруга пленника.

Последние новости в Украине:

"Люди начали кричать": водитель трамвая, попавшего под обстрел КАБов, поделилась воспоминаниями об ударе.

"Не знал сначала, что делать": украинский военный сутки провел в окопе с россиянами, выжить ему помогла хитрость.

"После удара Саша был жив": военный моряк исчез во время выполнения задания, мать не оставляет надежд на возвращение сына.