Военнообязанные , признанные временно непригодными к службе из-за состояния здоровья, имеют право на выезд за границу, однако это право зависит от продолжительности установленного срока негодности.

Как пояснил адвокат Юрий Айвазян на портале "Юристи.UA", статус "временно непригоден" присваивается военно-врачебной комиссией (ВЛК) тем, кто из-за проблем со здоровьем временно не может исполнять обязанности военнослужащего.

В то же время этот статус не постоянен и подлежит пересмотру через определенный ВЛК срок.

Кто имеет право уехать

Право на выезд за пределы Украины имеют военнообязанные, которым установлена ​​временная непригодность на срок от 6 до 12 месяцев. Они не обязаны посещать воинские части или ТЦК и СП, что позволяет им покинуть Украину на время действия этого статуса. Однако те, кому установлена ​​временная непригодность сроком до 3 месяцев, не могут выехать за границу, поскольку этот статус предусматривает более короткий срок для пересмотра и обязывает граждан оставаться в Украине до повторного медицинского осмотра.

мобилизация

Решение ВЛК зависит от тяжести заболевания или травмы, по которым лицо временно не может служить.

мобилизация

Просмотр статуса

Временно непригодные лица подлежат обязательному медицинскому осмотру. В результате осмотра ВЛК может:

продлить срок негодности,

признать лицо пригодным к службе,

принять решение о постоянной непригодности.

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