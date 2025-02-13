Решение ВЛК зависит от тяжести заболевания или травмы, по которым лицо временно не может служить.

Военнообязанные , признанные временно непригодными к службе из-за состояния здоровья, имеют право на выезд за границу, однако это право зависит от продолжительности установленного срока негодности.

Как пояснил адвокат Юрий Айвазян на портале "Юристи.UA", статус "временно непригоден" присваивается военно-врачебной комиссией (ВЛК) тем, кто из-за проблем со здоровьем временно не может исполнять обязанности военнослужащего.

В то же время этот статус не постоянен и подлежит пересмотру через определенный ВЛК срок.

Кто имеет право уехать

Право на выезд за пределы Украины имеют военнообязанные, которым установлена ​​временная непригодность на срок от 6 до 12 месяцев. Они не обязаны посещать воинские части или ТЦК и СП, что позволяет им покинуть Украину на время действия этого статуса. Однако те, кому установлена ​​временная непригодность сроком до 3 месяцев, не могут выехать за границу, поскольку этот статус предусматривает более короткий срок для пересмотра и обязывает граждан оставаться в Украине до повторного медицинского осмотра.

Решение ВЛК зависит от тяжести заболевания или травмы, по которым лицо временно не может служить.

Просмотр статуса

Временно непригодные лица подлежат обязательному медицинскому осмотру. В результате осмотра ВЛК может:

продлить срок негодности,

признать лицо пригодным к службе,

принять решение о постоянной непригодности.

Последние новости Украины:

Прохожая случайно разоблачила шпиона РФ: он оказался не простым лицом.

Авто с военным взлетело в воздух: четверо украинцев совершили преступления против ВСУ, раскрыты детали.

Причастны депутаты, работники ТЦК и не только: разоблачен ряд коррупционных схем, подробности от СБУ.