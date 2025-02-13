Право на пенсию по возрасту имеют мужчины и женщины по достижении 60, 63 или 65 лет, в зависимости от приобретенных лет страхового стажа.

Ежегодно растет количество необходимых лет страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту – с 1 января 2025 года, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, мужчинам и женщинам потребуется не менее 32 лет страхового стажа.

В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области раскрыли детали.

Там раскрыли, что произойдет, если лицо подаст заявление на пенсию через полтора месяца после достижения пенсионного возраста. Если заявление на пенсию подано в течение трех месяцев с момента достижения пенсионного возраста, пенсия назначается со следующего дня после достижения пенсионного возраста. Если обращение состоялось не позднее трех месяцев, пенсия будет назначена со дня подачи заявления.

Право на пенсию по возрасту имеют мужчины и женщины по достижении 60, 63 или 65 лет, в зависимости от приобретенных лет страхового стажа, в соответствии со статьей 26 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

В 2025 году для ухода на пенсию в 63 года будет достаточно 22 лет страхового стажа.

Напомним, что размер будущей пенсии напрямую зависит от двух основных факторов: страхового стажа и суммы уплаченных страховых взносов (ЕСВ).

Продолжительность страхового стажа влияет на право выхода на пенсию по возрасту и размер выплат.

Сумма уплаченных взносов: чем выше официальный заработок, по которому уплачивается ЕСВ, тем выше будущая пенсия. Выплаты "в конверте" или неофициальное трудоустройство не учитываются в пенсионный стаж, что может значительно снизить пенсионные выплаты.

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