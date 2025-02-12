Украинцам рассказали о пенсии по возрасту, стало известно, когда назначают и какой стаж нужен.

Назначение пенсии по возрасту в Украине определяется в зависимости от приобретенного страхового стажа при достижении предусмотренного законом возраста - 60, 63 или 65 лет.

Как сообщили в Главном управлении Пенсионного форда, условия назначения пенсии по возрасту определены статьей 26 закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Каждый год страховой стаж дает право выхода на пенсию в 60 лет, он увеличивается на 12 месяцев, в 2028 году стаж составит 35 лет.

Право на пенсию по возрасту в 2025 году имеют украинцы в следующем возрасте:

60 лет, если у человека не менее 31 года страхового стажа;

63 лет при наличии не менее 21 года страхового стажа;

65 лет, если есть стаж от 15 до 21 года страхового стажа.

Заявление о назначении пенсии по возрасту и необходимые документы можно подать на портале электронных услуг ПФУ.

Кроме того, документы на получение пенсии по возрасту можно подать лично в любом сервисном центре органов Пенсионного фонда без различия от места жительства, регистрации или пребывания.

В ПФУ добавили, что пенсия по возрасту назначается украинцам по обращению со дня, следующего за днем ​​достижения им пенсионного возраста.

Обращаться в ПФУ нужно не позднее трех месяцев со дня наступления соответствующего возраста.

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