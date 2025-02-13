Подготовка к восхождению на Килиманджаро длилась четыре месяца: военные проверяли свои протезы на неровных поверхностях и ходили в горы.

Четверо украинских бойцов на протезах и пережившая боевые ранения военная поднялись на гору Килиманджаро в Танзании, высота которой составляет 5895 метров. На самой вершине они развернули украинский флаг.

Об этом рассказал Суспільному участник экспедиции, боец ​​Отдельного отряда специального назначения "Омега" Михаил Матвеев из Львовской области.

Среди них был и Михаил "Гризли" Матвеев, получивший ранение под Угледаром 1 декабря 2022 года, когда наступил на противопехотную мину и потерял левую ногу.

"Зная, что там посадки все заминированы, мы зашли, с нами были саперы, инженеры. Одну посадку разминировали, зачистили, а во время захода в другую - взорвался", - рассказывает он.

Подготовка к восхождению на Килиманджаро длилась четыре месяца: военные проверяли свои протезы на неровных поверхностях и ходили в горы. Экспедиция длилась шесть дней: четыре дня подъема и два спуска. Во время подъема они останавливались в адаптационных лагерях на разных высотах, чтобы снизить риск горной болезни.

"Трудно было во время этого восхождения, потому что высота влияла на твое самочувствие, очень сильно болела голова. Какие бы таблетки мы ни принимали, они помогали на два-три часа. Чем выше мы поднимались, тем боль увеличивалась", - говорит Михаил.

Во время восхождения он даже клеил пластыри на культю, поскольку длинные расстояния приносили дискомфорт.

"Останавливаться не было в планах, мы все были готовы идти до конца. Обсуждали, что лучше я потеряю сознание, но не вернусь назад", - рассказывает он.

На вершине Килиманджаро они развернули шестьметровый флаг Украины. Михаил добавляет, что его мечта – поехать на океан и научиться серфингу.

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