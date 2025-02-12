Ожидать следует потепления днем, однако ночью в некоторых регионах сохранится сильный мороз.

Синоптики объявили прогноз погоды на 12 февраля.

По информации "Укргидрометцентра", среда обещает быть сравнительно теплой для большинства регионов страны.

Днем температура превысит нулевую отметку только в западных областях, где в Закарпатье столбики термометров поднимутся до +6 градусов. Однако и в других регионах ожидается умеренное потепление:

в Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях – до +1°C;

на Волыни, Прикарпатье, Львовской, Черновицкой, Херсонской, Николаевской, Винницкой областях и Крыму - от 0°C до +2°C;

в Одесской области - от +1°C до +3°C.

Ночью температура в некоторых регионах может снижаться до -7...-9°C, а в Черниговской области ожидается рекордный холод до -10°C.

В Киеве ночью температура будет колебаться от -7 до -9°C, днем ​​ожидается 0...-2°C, осадков не предполагается. Холоднее всего будет на востоке страны — в Луганской, Донецкой, Харьковской, Сумской и Черниговской областях, где температура составит -1...-3°C.

Также Politeka писала о том, что в течение следующих 10 дней в Украине ожидается смена погоды: теплая и бесснежная зима сменится традиционной с умеренными морозами, снегопадами и вьюгами.

Синоптик Виталий Постригань прогнозирует значительные похолодания и снегопады в отдельных регионах.

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