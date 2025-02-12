Синоптики объявили прогноз погоды на 12 февраля.
По информации "Укргидрометцентра", среда обещает быть сравнительно теплой для большинства регионов страны.
Днем температура превысит нулевую отметку только в западных областях, где в Закарпатье столбики термометров поднимутся до +6 градусов. Однако и в других регионах ожидается умеренное потепление:
в Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях – до +1°C;
на Волыни, Прикарпатье, Львовской, Черновицкой, Херсонской, Николаевской, Винницкой областях и Крыму - от 0°C до +2°C;
в Одесской области - от +1°C до +3°C.
Ночью температура в некоторых регионах может снижаться до -7...-9°C, а в Черниговской области ожидается рекордный холод до -10°C.
В Киеве ночью температура будет колебаться от -7 до -9°C, днем ожидается 0...-2°C, осадков не предполагается. Холоднее всего будет на востоке страны — в Луганской, Донецкой, Харьковской, Сумской и Черниговской областях, где температура составит -1...-3°C.
Также Politeka писала о том, что в течение следующих 10 дней в Украине ожидается смена погоды: теплая и бесснежная зима сменится традиционной с умеренными морозами, снегопадами и вьюгами.
Синоптик Виталий Постригань прогнозирует значительные похолодания и снегопады в отдельных регионах.
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