Украинцам рассказали, как изменились пенсии по инвалидности с начала 2025 года и какой стаж нужно иметь для получения выплат.

Размер пенсии по инвалидности зависит от группы, назначенной лицу, стало известно, изменились ли выплаты с 2025 года.

Пенсии по инвалидности не повышали с начала 2025 года, следует знать, что сумма выплаты определяется для каждого человека индивидуально.

От чего зависит размер пенсий по инвалидности, рассказали в пресс-службе ПФУ.

На размер пенсии по инвалидности влияет возраст, количество стажа, трудоустроенное лицо и т.д.

Для назначения пенсии по инвалидности необходимо иметь от 1 до 15 лет стажа, показатель зависит от возраста украинца.

"В страховой стаж для исчисления размера пенсии по возрасту, из которого исчисляется размер пенсии по инвалидности, кроме приобретенного страхового стажа засчитывается период со дня установления инвалидности до достижения возраста 60 лет", – говорится в сообщении Пенсионного фонда.

Пенсия по инвалидности не может быть меньше таких сумм:

для лиц с инвалидностью I группы – 2980 гривен;

для лиц с инвалидностью II и III групп, не работающих – 2520 гривен;

для лиц с инвалидностью II и III работающих групп – 2 093 гривны.

Пенсия по инвалидности зависит от возрастной, сейчас соотношение выплат таково:

для людей с инвалидностью I группы – 100% пенсии по возрасту;

с инвалидностью II группы – 90%;

с инвалидностью III группы – 50%.

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