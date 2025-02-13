Одним из наиболее распространенных жестов является махание руками или показ открытой ладони, однако штрафы за такие жесты.

В Украине существует особая автомобильная культура, включающая разнообразные способы коммуникации между водителями, однако есть место, где за это могут выписать штраф.

Стало известно, где вежливость на дороге может стоить 52 тысяч.

Одним из наиболее распространенных жестов является махание руками или показ открытой ладони, служащей для приветствия, благодарности или прощения за допущенные ошибки на дороге. Хотя этот обычай популярен не только в Украине, в некоторых странах за подобные жесты могут налагаться штрафы.

Например, в Великобритании водители часто машут руками, однако есть конкретные правила, требующие держать руки на руле во время движения. По британскому законодательству водитель должен держать руки на руле как можно дольше и если полицейские заметят, что водитель отвел руку от него без важной причины, он может быть оштрафован на сумму от 100 до 200 фунтов стерлингов, что эквивалентно 5 200 – 10 400 гривен.

В случае, если такие действия водителя повлекут за собой серьезные последствия, нарушителю может быть вынесен штраф до 1000 фунтов стерлингов (около 52 000 гривен), а также возможное судебное преследование.

Правоохранители объясняют эти правила необходимостью обеспечения безопасности на дорогах. Водитель должен сохранять максимальный контроль над транспортным средством и быть полностью сосредоточенным на дороге, ведь даже незначительное отвлечение может привести к опасным последствиям.

Источник: auto.bigmir.net

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