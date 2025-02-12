Современные смартфоны могут не только звонить по телефону и отправлять сообщения, но и стать незаменимым помощником в повседневной жизни.

Смартфоны могут самостоятельно слышать важные звуки вокруг вас и сообщать о них – даже если вы работаете в наушниках или находитесь в другой комнате.

Как рассказывают специалисты, функция «Уведомление о звуках» позволяет распознавать сигналы тревоги, звонки, лай собак или даже стук в дверь. Это особенно полезно для людей с нарушением слуха, а также в повседневной жизни.

Кроме этого, ваше Android-устройство может распознавать такие звуки: пожарная или дымовая сигнализация, сирены тревоги, плач ребенка, лай собаки, звонок в дверь, сигналы бытовых приборов (стиральной машинки, посудомойки и т.д.), звук воды, звонок стационарного телефона и многие другие. Как только смартфон «услышит» один из этих звуков, он передаст вам информацию через уведомление или вибрацию. Это особенно полезно, если вы не хотите упустить важный визит, доставку или потенциально опасную ситуацию.

Как включить функцию?

Для включения «Уведомления о звуках» выполните следующие действия: перейдите в Настройка смартфона. Затем откройте раздел Специальные функции или Расширенные функции. Выберите пункт Доступность → Уведомления о звуке. Включите функцию, предоставив доступ к микрофону и уведомлениям. После этого выберите, на какие звуки смартфон должен реагировать. Если эта функция отсутствует в вашей модели, попробуйте установить приложение Google "Мгновенная транскрипция" из Google Play и настроить его там.

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