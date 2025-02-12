Пользователи смартфонов начинают паниковать или сразу нести в сервис свой гаджет, если видят, что он перестал реагировать на прикосновения.

Неработающий сенсорный экран телефона не всегда означает, что он сломался.

Эксперты говорят, что в большинстве случаев проблему можно решить самостоятельно. Для этого достаточно выполнить несколько простых действий. Первый и самый легкий шаг – обычная перезагрузка смартфона. Это поможет устранить временные сбои и восстановить работу сенсора. Если экран совсем не реагирует, попробуйте принудительную перезагрузку, нажав и удерживая кнопку питания и громкости (или кнопку питания на более старых моделях).

Не помешает и очистить ваш гаджет, говорят специалисты.

Грязь, пыль или поврежденные защитные стекла могут влиять на чувствительность сенсора. Протрите экран мягкой безворсовой тканью. Если проблема не исчезла, попытайтесь снять защитное покрытие и проверить сенсор без него. Кроме того, если на смартфон попала влага, его сенсор может работать некорректно. Вытрите устройство сухой тканью и оставьте на несколько часов в сухом месте. Не используйте фен или батарею для сушки – это может привести к повреждению внутренних компонентов устройства.

Если проблема возникла после установки новой программы, возможно, она конфликтует с системой. Включите смартфон в безопасном режиме: на большинстве устройств это можно сделать, удерживая кнопку питания, пока не появится соответствующий параметр. Если сенсор работает в безопасном режиме, следует удалить недавно установленные приложения. Если после всех этих действий экран остается нерабочим, вероятно, проблема связана с аппаратным сбоем, и следует обратиться в сервисный центр.

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