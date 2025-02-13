Во время обысков по местам жительства подозреваемых были изъяты $690 тысяч, 87 тысяч евро, 960 тысяч гривен наличными, а также черновые записи.

Бывший народный депутат Украины и его сыновья занимались бизнесом на временно оккупированных территориях Луганской области, уплачивая налоги в бюджет страны-агрессора и получая финансовую поддержку от оккупантов.

Об этом сообщила Национальная полиция.

По информации Национальной полиции, одному из сыновей экснардепа объявлено подозрение в коллаборационной деятельности. В ходе обысков у фигурантов было изъято более 33 миллионов гривен в разных валютах, черновые записи и доверенности на представление их интересов на временно оккупированных территориях.

Установлено, что речь идет об аграрных предприятиях, расположенных в Белокуракинском районе Луганской области, который был захвачен российскими войсками в 2022 году. После оккупации благодаря своим связям с оккупационными органами власти семья зарегистрировала компании по российскому законодательству и продолжила производство и продажу сельскохозяйственной продукции.

Для того чтобы оставаться в бизнесе, они привлекли своих приближенных с российским гражданством, которые формально стали их "партнерами" и получили субсидии от российских властей. В 2023-2024 годах они уплатили около 8 миллионов рублей налогов в российский бюджет, способствуя таким образом финансированию войны против Украины.

Во время обысков по местам жительства подозреваемых были изъяты 690 тысяч долларов, 87 тысяч евро, 960 тысяч гривен наличными, а также черновые записи, документы на транспортные средства и доверенности на представительство их интересов на временно оккупированных территориях и в России.

Согласно информации СМИ, речь идет о бывшем народном депутате IV созыва Николае Гапочке и его сыновьях Владимире и Андрее. Последнему уже объявлено подозрение в коллаборационной деятельности.

Андрей Гапочка подозревается в совершении коллаборационной деятельности по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины), что предусматривает наказание в виде до 5 лет тюрьмы. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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