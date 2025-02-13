В Днепре появился новый необычный дорожный знак — черный кот, который привлекает водителей к опасному участку дороги.

Об этом пишет Автотема .

Этот знак, установленный на улице Владимира Пилишенко, инициатива местных активистов и не имеет официального статуса. Его установили более года назад после того, как на этой части дороги часто встречались наезды на животных, в частности кошек, ежей и черепах.

Хотя на этом участке уже есть официальный знак, ограничивающий скорость до 50 км/ч, водители часто его игнорируют и превышают разрешенную скорость. Появление знака с черным котом значительно снизило количество наездов на животных, став эффективным напоминанием о необходимости осторожности.

Этот неофициальный знак, хотя и не имеет юридической силы, играет немаловажную роль в повышении внимательности водителей на опасных участках дороги, где можно встретить диких животных.

Также Politeka писала о том, что водителей могут оштрафовать прямо посреди дороги.

Многие украинцы считают, что остаться без водительских прав можно только из-за серьезных нарушений, таких как превышение скорости или участия в ДТП, однако есть в другой ситуации, когда у водителя могут отобрать удостоверение. Одной из таких причин является отсутствие в автомобилях огнетушителя или аптечки.

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