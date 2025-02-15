Украинцам рассказали, какие виды льгот могут получить пенсионеры в Украине в 2025 году.

Украинцам предоставили полный список льгот для пенсионеров Украины 2025 года, на что могут рассчитывать пожилые люди , передает Politeka.net.

Льготы людям, достигшим 60-летнего возраста 2025 года, предусматривает социальная политика Украины.

Какие льготы получают пенсионеры старше 60 лет:

Как передает Политека, выход на пенсию по возрасту в Украине определяется в соответствии с законодательными требованиями по возрасту и страховому стажу.

В 2025 году украинцы, достигшие 60-летнего возраста, могут выйти на пенсию при наличии не менее 32 лет страхового стажа.

После достижения пенсионного возраста украинцы получают право на ряд государственных льгот.

В частности, пенсионеры в Украине имеют право на получение субсидии для оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Некоторые категории пенсионеров, проживающих в сельской местности и имеющих стаж работы в определенных областях, имеют право на 100% скидку на оплату коммунальных услуг.

Речь идет о медицинских работниках и фармацевтах, учителях, работниках музеев и библиотек, специалистах по защите растений, работниках государственных и коммунальных учреждений культуры и образования.

Подходящая льгота для пенсионеров распространяется на приобретение твердого и жидкого топлива для отопления и сжиженного газа.

У пенсионеров в Украине есть льготный проезд на пользование общественным наземным транспортом и пригородными поездами.

Льготы для пенсионеров в Украине не распространяются на проезд по маршрутным такси.

Пенсионеры имеют право на бесплатную юридическую помощь, оказываемую государством и финансируемым из государственного бюджета полностью или частично.

Какие еще льготы могут получить пенсионеры в Украине в 2025 году:

Скидка на автострахование для пенсионеров, владеющих автомобилем с объемом двигателя до 2500 куб. см или электродвигателем мощностью до 100 кВт имеют право на 50% скидку.

Пенсионеры по возрасту могут быть освобождены от земельного налога, например для садоводства, дачных нужд или строительства жилья в соответствии со статьей 281.1. Налогового кодекса Украины

Пенсионеры могут бесплатно парковать автомобили на платных парковках.

Добавим, что категории пенсионеров старше 80 лет имеют право на оформление дополнительной финансовой помощи.

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