Ваш смартфон может внезапно потерять соединение с сетью и вы не сможете позвонить, отправить сообщение или загрузить страницу.

Телефон может выбивать ошибку "Не зарегистрировано в сети", однако в большинстве случаев это легко исправить.

Эксперты говорят, что смартфон может потерять подключение к сети по разным причинам. Среди них: временный сбой в сети мобильного оператора, проблемы с SIM-картой или гнездом, настройки сети в телефоне сбились, перебои в покрытии или плохой сигнал, аппаратные неисправности смартфона. Чтобы понять, что именно произошло, выполните несколько простых шагов.

Простой способ обновить подключение – активировать режим полета в минуту, а затем отключить его. Если же это не помогло – следует произвести перезапуск гнезда SIM-карты. Для этого зайдите в "Настройки" → "Подключение" → "Менеджер SIM-карт", выключите и снова включите слот для SIM.

Если телефон падал или подвергся механическому воздействию, SIM могла сместиться. Извлеките ее, очистите контакты и вставьте обратно, советуют эксперты. Кроме этого для обновления системы – перезагрузите ваш гаджет. Также если другой телефон распознает вашу SIM, проблема в смартфоне. Если нет, обратитесь к оператору для замены карты.

Эксперты также советуют попытаться сбросить настройки сети. Для этого зайдите в "Настройки" → "Общее управление" → "Сброс" → "Сброс настроек мобильной сети". Это поможет устранить программные сбои. Также не стоит забывать. что в Украине сейчас действует услуга национального роуминга. Если оператор временно недоступен, в настройках сети можно вручную выбрать другого оператора без дополнительных доплат. А если ничего из этих советов не помогло, возможно проблема в модуле связи телефона. В таком случае лучше обратиться к мастерам.

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