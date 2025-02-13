Мужчина наладил схему ввоза автомобилей в Украину под видом гуманитарной помощи, а затем реализовывал их на специализированных онлайн-платформах.

Об этом сообщает Главное управление национальной полиции в Одесской области .

Он ввозил автомобили из Европы через упрощенную процедуру, заявляя, что они предназначены для нужд военных подразделений и благотворительных организаций, однако намеревался извлечь из них прибыль.

По информации Главного управления национальной полиции в Одесской области, 43-летний мужчина из Киева организовал схему продаж автомобилей, среди которых были Audi и два Mitsubishi. Во время встречи с одним из покупателей в Одессе он продал эти машины на сумму 16 тысяч 100 долларов. Однако во время заключения соглашения правоохранители задержали правонарушителя и изъяли незаконно полученные деньги и автомобили.

Мужчину задержали по подозрению в нарушении статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет с конфискацией имущества. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 605 тысяч гривен.

Также Politeka писала о том, что военный, зарабатывающий 120 тысяч гривен в месяц, хотел уменьшить алименты на ребенка.

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