Иногда владельцы iPhone сталкиваются с неприятной ситуацией – устройство включено, но экран остается черным, а сам смартфон не реагирует ни на какие действия.

Экран телефона может перестать реагировать из-за программных сбоев или физических повреждений.

Прежде чем обращаться в сервисный центр, эксперты советуют попробовать самостоятельно вернуть ваш iPhone к жизни. Процедура зависит от модели устройства.

Так, для iPhone 8 и более новых моделей: быстро нажмите и отпустите кнопку увеличения громкости; быстро нажмите и отпустите кнопку уменьшения громкости. Далее нажмите и удерживайте боковую кнопку, пока не появится логотип Apple. Если iPhone не реагирует на первую попытку, повторите процедуру несколько раз.

Если перезагрузка не помогла, попробуйте восстановить устройство с помощью ПК или Mac. Для этого подключите iPhone к компьютеру через кабель USB. Откройте программу Finder (macOS) или Устройства Apple (Windows). Выберите iPhone из списка устройств. Нажмите кнопку "Восстановить iPhone". Этот метод сотрет все данные с устройства, поэтому перед этим следует убедиться, что у вас есть резервная копия.

Если iPhone не подключался к компьютеру раньше и не реагирует, попробуйте войти в режим восстановления. Для этого подключите iPhone к компьютеру. Далее выполните следующую комбинацию клавиш: нажмите и отпустите кнопку увеличения громкости; нажмите и отпустите кнопку уменьшения громкости. Удерживайте боковую кнопку до тех пор, пока не появится экран режима восстановления. На компьютере появится сообщение с запросом “Обновить” или “Восстановить” – выберите нужный вариант.

Если iPhone все равно не включается, может быть причина в аппаратном повреждении. В этом случае обратитесь в службу поддержки Apple, Apple Store или авторизованный сервисный центр. Если у вас нет AppleCare+, ремонт может быть платным.

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