В ПФУ рассказали, какие пенсионеры могут претендовать на бесплатные коммунальные услуги.
В пресс-службе Пенсионного фонда Украины сообщили, что для получения 100% скидки пенсионерам необходимо иметь определенную профессию и проживать в сельской местности после выхода на пенсию.
Речь идет о работниках музеев, библиотек, специалистах по защите растений, педагогах, государственных/коммунальных учреждениях культуры, включая образовательные учреждения в сфере культуры, работники медицинской и фармацевтической областей.
В Пенсионном фонде Украины добавили, что пенсионеры могут получать жилищные субсидии для оплаты коммуналки.
Размер жилищных субсидий для оплаты коммуналки зависит от дохода домохозяйства и стоимости услуг.
Если расходы на оплату счетов за коммуналки превышают 15% от ежемесячного дохода – можно оформить субсидию.
Членам семьи льготника бесплатная коммуналка не предоставляется.
Льгота на бесплатную коммуналку предоставляется, если среднемесячный доход семьи за предыдущие шесть месяцев в расчете на одного человека не превышает сумму прибыли.
Льгота на бесплатную коммуналку предоставляется пенсионерам в течение двенадцати месяцев.
Чтобы получить льготу бесплатную коммуналку пенсионерам, нужна справка или записи в трудовой книжке, имеющие информацию о работе человека в сельской местности по соответствующим специальностям.
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