Для того чтобы получать большую пенсию, лицо должно не только отвечать требованиям страхового стажа и возраста, но и иметь достаточный уровень заработной платы.

Если ее месячный доход будет низким, то и пенсия не будет превышать минимальный уровень. Стало известно, какой должна быть зарплата украинки, чтобы пенсия была не менее 15 тыс. грн.

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Чтобы понять, какой должна быть заработная плата, чтобы 60-летняя украинка могла получать не менее 15 тысяч гривен пенсии, нужно учесть несколько факторов.

Для того чтобы 60-летняя украинка могла получать пенсию в размере 15 тысяч гривен в феврале 2025 года, ей нужно иметь не менее 32 лет страхового стажа и заработную плату от 43 тысяч гривен.

Этот размер пенсии рассчитан по стандартным условиям без учета льготных категорий граждан, таких как ветераны войны, дети войны, почетные доноры и другие лица с особыми заслугами перед государством.

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Напомним, что размер будущей пенсии напрямую зависит от двух основных факторов: страхового стажа и суммы уплаченных страховых взносов (ЕСВ).

Продолжительность страхового стажа влияет на право выхода на пенсию по возрасту и размер выплат.

Сумма уплаченных взносов: чем выше официальный заработок, по которому уплачивается ЕСВ, тем выше будущая пенсия. Выплаты "в конверте" или неофициальное трудоустройство не учитываются в пенсионный стаж, что может значительно снизить пенсионные выплаты.

Источник: Телеграф.

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