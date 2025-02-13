Часто операторы связи навязывают слишком невыгодные условия предоставления тарифов и раньше для перехода к другому – нужно было менять номер.

Сменить мобильного оператора без потери номера в Украине можно благодаря услуге MNP (Mobile Number Portability).

Эксперты рассказали, что для того чтобы воспользоваться такой услугой, сначала нужно зарегистрировать номер у своего оператора. Если ваш номер еще не зарегистрирован на вас, необходимо пройти идентификацию. Это можно сделать офлайн – в магазине оператора (с паспортом или ID-картой), или онлайн – через электронную подпись (ЭЦП), если у вас есть Приват24 или "Дія".

Только после этого шага нужно подать заявку на перенос номера. Есть три варианта: через мобильное приложение либо сайт нового оператора, либо посетить фирменный магазин нового оператора. В заявке нужно указать: ФИО (как в паспорте), номер телефона, который хотите перенести, идентификационные данные (паспорт, ID-карта или электронная подпись).

После одобрения заявки новый оператор изготовит SIM-карту. Это занимает до 30 дней, но обычно переход происходит в течение 1-3 дней. Важно не выбрасывать старую SIM-карту, пока новая не заработает. Как только процесс переноса завершится, вы получите SMS. В первые 3 часа возможны сбои в связи, а после этого SIM-карта заработает нормально.

Почему могут отказать в переносе номера?

Если номер не зарегистрирован, вам просто нужно будет сделать это, обратившись к оператору. Также отказать в переносе могут если вы предоставили неверные данные в заявлении или ваш номер зарегистрирован на другого человека. Также проблемы вызовет заблокированный номер и в таком случае нужно пополнить счет или обратиться к оператору. Кроме этого, перенос могут не осуществить, если вы уже делали это менее 30 дней назад.

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