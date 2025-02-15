В Украине пенсии подлежат налогообложению, но не все, стало известно, кто должен заплатить.

В Украине налог на пенсии физических лиц взимается с доходов, полученных человеком в течение года, передает Politeka.net.

Налог составляет 15% в том случае, если доход не превышает десять минимальных зарплат, установленных в начале года.

Какой налог на пенсию уплачивается в пенсионный фонд в Украине в 2025 году:

Как передает Политека, в Украине пенсии подлежат налогообложению, исключение составляют пенсии, сумма которой не превышает трех минимальных заработных плат в месяц.

В 2025 году минимальная заработная плата составляет 8 000 гривен, то есть пенсии до 24 тысяч гривен не облагаются налогом.

Но к пенсии может прибавляться другая прибыль, за превышение суммы к пенсии будет применяться налогообложение.

Так, если у человека кроме пенсии есть другой источник дохода, например, заработная плата или сдача жилья в аренду и т.д., тогда все доходы прилагаются и если они превышают заданные нормы (24 тысячи грн), налагается налог 15% или 20%.

Таким образом, чем больше сумма, тем выше будет налог на пенсию в Украине.

Что касается тех пенсионеров, у которых меньшие пенсии - они налог не будут платить.

Из надбавок для пенсионеров остается мартовская индексация, которая состоится 1 марта и в результате пенсионеры получат от 100 до 1000+ гривен надбавки.

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